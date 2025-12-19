Trattori in centro storico per la giornata provinciale del Ringraziamento

Il centro storico di Chieti si anima per la prima volta in 75 anni con una giornata dedicata alla tradizione agricola. Domenica 21 dicembre, in occasione della Giornata provinciale del Ringraziamento, i trattori e il mondo agricolo si uniscono in una celebrazione speciale, testimoniando l’importanza della terra e del lavoro degli agricoltori nella comunità teatina. Un evento che unisce passato e presente, valorizzando il patrimonio rurale locale.

Agricoltura in festa a Chieti dove per la prima volta in 75 anni domenica 21 dicembre verrà celebrata la tradizionale Giornata provinciale del ringraziamento. A presentarla è la Coldiretti parlando di un momento fondamentale per l'agricoltura locale e per l'intera comunità che celebra la.

