Celta Vigo-Lille Europa League 22-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Balaidos freme per un’altra notte europea

Analisi e pronostici della sfida tra Celta Vigo e Lille, in programma il 22 gennaio 2026 alle ore 21:00 a Balaidos. Scopri le formazioni, le quote e le previsioni per questa partita di Europa League, che si presenta interessante per il momento positivo dei padroni di casa, reduci da tre vittorie consecutive in campionato. Un appuntamento importante per entrambe le squadre in una serata di calcio europeo.

Il Celta Vigo è in grande forma: tre vittorie consecutive in campionato, con ben otto reti fatte e una sola subita certificano un periodo di grande floridità per i galiziani. Giovedì sono chiamati a confermarsi anche in Europa: a Balaidos arriva il Lille, anch’essa con 9 punti in classifica e in piena zona play-off. La. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Il confronto tra Celta Vigo e Lille, valido per l'Europa League del 22 gennaio 2026 alle ore 21:00, si prospetta interessante.

