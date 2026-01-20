Celta Vigo-Lille Europa League 22-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Balaidos freme per un’altra notte europea

Il confronto tra Celta Vigo e Lille, valido per l’Europa League del 22 gennaio 2026 alle ore 21:00, si prospetta interessante. Analizziamo le formazioni, le quote e i pronostici, considerando il buon momento del Celta Vigo, reduce da tre vittorie consecutive in campionato, e il contesto del match a Balaídos. Una serata europea da seguire con attenzione per appassionati e scommettitori.

Il Celta Vigo è in grande forma: tre vittorie consecutive in campionato, con ben otto reti fatte e una sola subita certificano un periodo di grande floridità per i galiziani. Giovedì sono chiamati a confermarsi anche in Europa: a Balaidos arriva il Lille, anch’essa con 9 punti in classifica e in piena zona play-off. La. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Celta Vigo-Lille (Europa League, 22-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Balaidos freme per un’altra notte europea Celta Vigo-Bologna (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol a testa al “Balaidos”Il match tra Celta Vigo e Bologna, in programma il 12 novembre 2025 alle ore 21:00 al Balaídos, si presenta come una delle sfide più equilibrate del sesto turno di Europa League. Celta Vigo-Bologna (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un gol a testa al “Balaidos”Il match tra Celta Vigo e Bologna, in programma il 12 novembre 2025 alle ore 21:00 al “Balaidos”, rappresenta una delle sfide più equilibrate del sesto turno di Europa League. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Pronostico Celta Vigo-Rayo Vallecano: terza di fila per l’Europa - Rayo Vallecano è una gara della ventesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it

LaLiga, il Celta Vigo passeggia e flirta ancora con l'Europa: tris al Rayo Vallecano - Senza storia la partita tra Celta Vigo e Rayo Vallecano, valevole per la ventesima giornata de LaLiga. m.tuttomercatoweb.com

Diverse bandiere arcobaleno si sono viste ieri tra i tifosi del Celta Vigo, in occasione della partita contro il Rayo Vallecano: una presa di posizione contro l'omofobia e a sostegno dell'attaccante Borja Iglesias, che il lunedì precedente aveva ricevuto degli insulti - facebook.com facebook

Bandiere arcobaleno contro l' #omofobia, ieri allo stadio Balaídos tra i tifosi del Celta Vigo, in supporto all'attaccante Borja Iglesias. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.