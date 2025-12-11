Celta Vigo-Bologna Europa League 11-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Almeno un gol a testa al Balaidos
Il match tra Celta Vigo e Bologna, in programma il 12 novembre 2025 alle ore 21:00 al Balaídos, si presenta come una delle sfide più equilibrate del sesto turno di Europa League. Entrambe le squadre puntano a ottenere punti importanti per la qualificazione, promettendo un confronto avvincente e ricco di emozioni.
Quella tra Celta Vigo e Bologna è sulla carta una delle sfide più equilibrate nel panorama del sesto turno del girone di UEFA Europa League. Al Balaidos va in scena infatti un match interessantissimo tra due squadre che attaccano le zone alte della classifica per l'accesso diretto agli ottavi di finale. Gli emiliani hanno 8
Celta Vigo-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League - I rossoblù di Vincenzo Italiano sfidano gli spagnoli nel sesto turno della fase campionato: in palio punti preziosi in ottica qualificazione
Celta Vigo-Bologna, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - Bologna Dove: stadio Abanca Balaidos, Vigo Quando: giovedì 11 dicembre 2025 Orario: 21:00 Diretta TV: Sky Diretta streaming: Sky Go, NOW Competizione: Europa League, 5ª giornata
