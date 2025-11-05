Sangiuliano come Trump l’ex ministro con il cappellino Maga | Make naples great again

Cappellino rosso con visiera e lo slogan che rimanda alla campagna elettorale di Donald Trump “ Make Naples Great Again “: l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, capolista di Fratelli d’Italia alle Regionali in Campania, si presenta così agli appuntamenti elettorali in programma in queste ore a Napoli. “È la rimodulazione in salsa napoletana – spiega – dello slogan fortunato della campagna elettorale di Donald Trump. Tuttavia bisogna essere precisi: il primo a coniare lo slogan ‘ Make America Great Again ‘ fu il grande Ronald Reagan e poi dopo di lui Trump. Io lo adotto qui a Napoli. C’è da fare Napoli grande, perché Napoli ha tutte le premesse per diventare grande, perché è grande nel suo spettacolare paesaggio, è grande nella sua storia, e perché noi siamo stati una grande civiltà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sangiuliano come Trump, l’ex ministro con il cappellino Maga: “Make naples great again”

