Groenlandia Nuuk risponde a Trump | corsa ai cappellini Make America go away

A Nuuk, capitale della Groenlandia, si sono rapidamente esauriti i cappellini con la scritta “Make America go away” in risposta alle recenti dichiarazioni di Donald Trump sull’ipotesi di acquistare l’isola. La reazione locale si è manifestata attraverso questa scelta simbolica, evidenziando un sentimento di distacco e disagio rispetto alle proposte del presidente statunitense. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale, sottolineando i diversi modi di interpretare questioni geopolitiche e culturali.

Nel capoluogo della Groenlandia esauriti i copricapi anti-Trump dopo le dichiarazioni del presidente Usa sull’ipotesi di acquistare l’isola. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

