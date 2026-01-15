Groenlandia Nuuk risponde a Trump | corsa ai cappellini Make America go away

A Nuuk, capitale della Groenlandia, si sono rapidamente esauriti i cappellini con la scritta “Make America go away” in risposta alle recenti dichiarazioni di Donald Trump sull’ipotesi di acquistare l’isola. La reazione locale si è manifestata attraverso questa scelta simbolica, evidenziando un sentimento di distacco e disagio rispetto alle proposte del presidente statunitense. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale, sottolineando i diversi modi di interpretare questioni geopolitiche e culturali.

Nel capoluogo della Groenlandia esauriti i copricapi anti-Trump dopo le dichiarazioni del presidente Usa sull'ipotesi di acquistare l'isola.

Groenlandia, il governo di Nuuk: "Inaccettabile desiderio Usa di controllare territorio" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Groenlandia, il governo di Nuuk: 'Inaccettabile desiderio Usa di controllare territorio' ... tg24.sky.it

Groenlandia, a Nuuk corsa ai cappellini anti-Trump: “Make America go away” - I cappellini rossi con la scritta “Make America go away” sono andati a ruba e non si trovano più sugli scaffali dei negozi di Nuuk e tantomeno a Copenaghen. tg24.sky.it

Trump non molla sulla Groenlandia, l'Europa si mobilita. Francia, Germania, Norvegia e Svezia inviano soldati a Nuuk facebook

Perche #Nuuk e la #Groenlandia sono al centro del nuovo Grande Gioco Le mire di Trump; le aspirazioni indipendentiste del popolo inuit; le nuove rotte polari a Nord-Est (Russia e Cina) ed a Nord-Ovest (Canada, Usa); i rapporti con Danimarca e UE; lo x.com

