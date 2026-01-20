Maltempo crolla il muro di una piazza a Taormina Il sindaco De Luca | Situazione grave non uscite di casa

A causa delle intense condizioni meteorologiche, una porzione del muro di una piazza a Taormina è crollata. Il sindaco De Luca invita i cittadini alla massima prudenza e a evitare spostamenti non necessari. La situazione resta critica nella provincia di Messina, con particolare attenzione alle zone lungo il litorale jonico, colpite dal maltempo che prosegue a causare danni e disagi.

