Maltempo crolla il muro di una piazza a Taormina Il sindaco De Luca | Situazione grave non uscite di casa
A causa delle intense condizioni meteorologiche, una porzione del muro di una piazza a Taormina è crollata. Il sindaco De Luca invita i cittadini alla massima prudenza e a evitare spostamenti non necessari. La situazione resta critica nella provincia di Messina, con particolare attenzione alle zone lungo il litorale jonico, colpite dal maltempo che prosegue a causare danni e disagi.
Il maltempo continua a non dare pace alla provincia di Messina, soprattutto lungo il litorale jonico. Gravi conseguenze anche nel comune di Taormina dove un muro di piazza Salvo D'Acquisto, ricadente nella frazione di Mazzeo, è crollato. Una situazione documentata anche dal primo cittadino Cateno.🔗 Leggi su Messinatoday.it
