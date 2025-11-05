Il nuovo orizzonte del Pd Via libera al congresso Sarà sfida sul segretario

Dopo i primi firmatari se ne sono aggiunti molti altri. Tutti convinti che il congresso del Pd pratese vada fatto presto (prima di Natale) e si spera bene (confronto vivace e vero). Il documento presentato alla direzione convocata per ieri sera porta le prime firme di Giosuè Prestanti (Carmignano), Alessandro Michelozzi (Vaiano), Mirco Lo Russo (Poggio a Caiano), Federica Palanghi (Montemurlo), Camilla Curcio e Luana Bracone (Prato), come riporta Notizie di Prato. Altri si sono aggiunti nel corso del martedì pomeriggio. Da più parti, sia appartenenti all’area Schlein, sia riformisti, che già bonaccianani energetici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

