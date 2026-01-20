La giunta di Castel Bolognese è invitata a chiarire le ragioni per cui le casse di espansione a Cuffiano non sono state attivate durante le piogge del 24 e 25 dicembre. La loro funzione è fondamentale per tutelare la sicurezza dei cittadini e prevenire eventuali danni. Un'informazione trasparente su questo episodio è importante per comprendere eventuali criticità e garantire la corretta gestione delle risorse idriche nel territorio.

La giunta chiarisca per quale motivo le casse di espansione a monte di Castel Bolognese, in località Cuffiano, non sono entrate in funzione a seguito delle piogge del 24 e 25 dicembre scorsi, considerando la loro attivazione necessaria al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini e ridurre il.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Casse d’espansione sul Senio, il comitato: "Perché non si sono attivate? Limiti tecnici e vegetazione rimossa"Le casse d’espansione sul Senio a Cuffiano e Tebano sono al centro di un dibattito dopo le recenti piene causate dal maltempo natalizio.

Pronto il piano per il fiume Senio: previste casse di laminazione e nuove difese per Castel BologneseÈ stato approvato dall’Autorità di Bacino del Po il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico, includendo ora anche i fiumi romagnoli.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Mastacchi (Rete civica): Completare le casse di espansione di Tebano e Cuffiano; Post alluvione. Progetto di Variante al PAI, Rontini: Passo avanti importante per il processo di ricostruzione; Aree allagabili, casse d'espansione e delocalizzazioni: tutto ciò che sarà realizzato per combattere le alluvioni, fiume per fiume; Alluvioni, il diktat dei tecnici: Il Ponte nuovo va rifatto. Il sindaco: Siamo pronti, ma non per una 'mostruosità', serve un compromesso.

Casse di espansione a Castel Bolognese, perché non sono entrate in funzione il 24 e 25 dicembre? - E' quanto ha chiesto, nel corso del question time odierno in aula, il consigliere di Fratelli d'Italia Alberto Ferrero ... ravennatoday.it

Mastacchi (Rete civica): Completare le casse di espansione di Tebano e Cuffiano - Completare le casse di espansione di Tebano e Cuffiano e garantire la sicurezza idraulica del territorio del Senio, in provincia di Ravenna. A chiederlo, in un’interrogazione, è Marco Mastacchi (Rete ... ravennawebtv.it

L'ing. Miccoli, recentemente è entrato nella vicenda della casse di espansione di Cuffiano/Faenza. Non sono un tecnico, ma conosco bene, da oltre un decennio, la questione, avendola seguita come Amici del fiume Senio. Linko una mia nota del 2019 https:// - facebook.com facebook