Pronto il piano per il fiume Senio | previste casse di laminazione e nuove difese per Castel Bolognese

È stato approvato dall’Autorità di Bacino del Po il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico, includendo ora anche i fiumi romagnoli. Per il fiume Senio sono previste nuove opere di difesa, come casse di laminazione, per migliorare la gestione delle piene e la sicurezza delle aree interessate. Questo intervento rappresenta un passo importante nella tutela del territorio e nella prevenzione dei rischi idraulici.

Fiume Senio. Conti (Lega): “Oltre 200 ettari di aree allagabili nel piano di Bacino. Nuovi sacrifici per agricoltori” - Le dichiarazioni della sottosegretaria Manuela Rontini sul Piano dell’Autorità di Bacino risultano però difficilmente sostenibili alla lu ... ravennawebtv.it

Emilia Romagna, emergenza maltempo e evacuazioni: allerta per fiume Senio - (Adnkronos) – Evacuazioni a causa del maltempo in Emilia Romagna, in una giornata caratterizzata dall'allerta meteo rossa. msn.com

Il progetto “prototipo” è fatto. Ed incredibilmente anche il file è pronto. Nei prossimi giorni, piano piano (sì, proprio come “ripartire piano”), vi darò qualche anticipazione. Voi, state connesse, che vi sto preparando una festa lenta - facebook.com facebook

Iran. Un piano di fuga per la Guida Suprema: Khamenei pronto a lasciare il paese in caso di crollo delle forze di sicurezza x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.