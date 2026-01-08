Pronto il piano per il fiume Senio | previste casse di laminazione e nuove difese per Castel Bolognese

È stato approvato dall’Autorità di Bacino del Po il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico, includendo ora anche i fiumi romagnoli. Per il fiume Senio sono previste nuove opere di difesa, come casse di laminazione, per migliorare la gestione delle piene e la sicurezza delle aree interessate. Questo intervento rappresenta un passo importante nella tutela del territorio e nella prevenzione dei rischi idraulici.

È stato adottato dall’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (Pai Po), che estende il proprio perimetro di analisi e pianificazione anche ai fiumi romagnoli. Si tratta di uno strumento fondamentale per la pianificazione degli interventi di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

