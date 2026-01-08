Pronto il piano per il fiume Senio | previste casse di laminazione e nuove difese per Castel Bolognese
È stato approvato dall’Autorità di Bacino del Po il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico, includendo ora anche i fiumi romagnoli. Per il fiume Senio sono previste nuove opere di difesa, come casse di laminazione, per migliorare la gestione delle piene e la sicurezza delle aree interessate. Questo intervento rappresenta un passo importante nella tutela del territorio e nella prevenzione dei rischi idraulici.
È stato adottato dall’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (Pai Po), che estende il proprio perimetro di analisi e pianificazione anche ai fiumi romagnoli. Si tratta di uno strumento fondamentale per la pianificazione degli interventi di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Territorio, Vignali (FI): "Completare le casse di laminazione del torrente Senio a Cuffiano"
Leggi anche: Case vicino al Senio, il sindaco di Castel Bolognese: “L’area abitata di via Casale andrebbe delocalizzata”
PAI Po, cambio di passo per il Senio: previste casse di laminazione e nuove difese per Castel Bolognese - È stato adottato dall’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI Po), che estende il proprio perimetro di analisi e pianificazione anche ai fiumi r ... ravennawebtv.it
Fiume Senio. Conti (Lega): “Oltre 200 ettari di aree allagabili nel piano di Bacino. Nuovi sacrifici per agricoltori” - Le dichiarazioni della sottosegretaria Manuela Rontini sul Piano dell’Autorità di Bacino risultano però difficilmente sostenibili alla lu ... ravennawebtv.it
Emilia Romagna, emergenza maltempo e evacuazioni: allerta per fiume Senio - (Adnkronos) – Evacuazioni a causa del maltempo in Emilia Romagna, in una giornata caratterizzata dall'allerta meteo rossa. msn.com
Il progetto “prototipo” è fatto. Ed incredibilmente anche il file è pronto. Nei prossimi giorni, piano piano (sì, proprio come “ripartire piano”), vi darò qualche anticipazione. Voi, state connesse, che vi sto preparando una festa lenta - facebook.com facebook
Iran. Un piano di fuga per la Guida Suprema: Khamenei pronto a lasciare il paese in caso di crollo delle forze di sicurezza x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.