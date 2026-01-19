Caso Alfonso Signorini Antonio Medugno ascoltato in procura a Milano

Attualmente si svolge presso la procura di Milano l’audizione di Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Medugno ha denunciato Alfonso Signorini per violenza sessuale ed estorsione, dopo aver rilasciato un’intervista a Fabrizio Corona in cui ha accusato il conduttore televisivo. La vicenda riguarda approfondimenti sulla sua testimonianza e sulle accuse mosse, nell’ambito di un procedimento giudiziario in corso.

Si sta tenendo in procura a Milano l'audizione di Antonio Medugno, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha denunciato per violenza sessuale ed estorsione Alfonso Signorini dopo aver rilasciato un'intervista a Fabrizio Corona nel quale ha accusato il giornalista e conduttore tv di aver.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Caso Signorini, Antonio Medugno sentito in procura a Milano come testimone

In Tribunale a Milano, Antonio Medugno è stato ascoltato come testimone nel procedimento relativo a Alfonso Signorini. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fornito dichiarazioni in merito alla denuncia che accusa il conduttore di violenza sessuale ed estorsione. La testimonianza si inserisce in un’indagine ancora in corso, con l’obiettivo di fare chiarezza sui fatti contestati.

Grande Fratello, Alfonso Signorini ascoltato in Procura: la sua versione dopo la denuncia di Medugno

Alfonso Signorini ha reso una dichiarazione spontanea davanti ai pubblici ministeri di Milano in relazione alla denuncia di Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello. La sua versione dei fatti segue la richiesta di chiarimenti emersa nelle indagini in corso. La procura sta valutando gli aspetti legali della vicenda, che coinvolge il conduttore e l’ex partecipante del reality.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Caso Signorini, Antonio Medugno sentito in procura a Milano come testimone - L'ex concorrente del GF Vip sentito dai pm milanesi sulla denuncia contro il conduttore Alfonso Signorini, indagato per violenza sessuale ... ilfattoquotidiano.it