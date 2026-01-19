caso signorini antonio medugno sentito in procura a milano come testimone

In Tribunale a Milano, Antonio Medugno è stato ascoltato come testimone nel procedimento relativo a Alfonso Signorini. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fornito dichiarazioni in merito alla denuncia che accusa il conduttore di violenza sessuale ed estorsione. La testimonianza si inserisce in un’indagine ancora in corso, con l’obiettivo di fare chiarezza sui fatti contestati.

È attualmente in corso in Procura a Milano la testimonianza di Antonio Medugno. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip sta rispondendo alle domande sulla denuncia presentata contro il conduttore Alfonso Signorini, indagato per violenza sessuale ed estorsione. Il modello e tiktoker viene sentito come testimone dai pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis. Al centro della denuncia ci sarebbero presunte avances da parte di Signorini avvenute nella primavera del 2021. Contatti che sarebbero iniziati prima telefonicamente e poi di persona. Medugno avrebbe però subito chiarito la sua posizione, interrompendo i contatti con il giornalista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tv: Medugno sentito in procura a Milano come testimone su caso Signorini

Antonio Medugno sentito in Procura contro Alfonso Signorini: “Abusi ed estorsione”

