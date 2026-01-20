La partita tra Casertana e Trapani, in programma domenica al “Pinto”, sarà diretta dall’arbitro Andrea Migliorini della sezione di Verona. A coadiuvarlo gli assistenti Federico Mezzalira di Varese e Gregorio Maria Galieni di Ascoli Piceno. La designazione arbitrale è parte integrante delle organizzazioni delle gare di calcio, garantendo il rispetto delle regole e il corretto svolgimento dell’incontro.

La gara Casertana-Trapani, in programma domenica al "Pinto" è stata affidata ad Andrea Migliorini della sezione di Verona che sarà assistito da Federico Mezzalira di Varese e Gregorio Maria Galieni di Ascoli Piceno. Come quarto ufficiale è stato designato Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata mentre al monitor del Fvs ci sarà Giovanni Ciannarella di Napoli.

© Anteprima24.it - Casertana-Trapani, designato l’arbitro della gara del “Pinto”

