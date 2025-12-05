Inter Como arbitro | designato il direttore di gara
Inter Como arbitro. L’ Associazione Italiana Arbitri ha ufficializzato le designazioni per la 14ª giornata di Serie A. La partita sarà diretta da un arbitro di grande esperienza, scelto per garantire il corretto svolgimento del match e la gestione equilibrata delle situazioni di gioco più delicate. L’arbitro principale della sfida sarà Di Bello, coadiuvato dai due assistenti Imperiale e Bianchini. Il quarto ufficiale sarà Piccinini, pronto a intervenire per supportare la gestione dei cambi e delle dinamiche in panchina. Inter Como arbitro: scelti anche VAR e AVAR. Il ruolo di VAR sarà affidato a Gariglio, con Guida in qualità di AVAR. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
