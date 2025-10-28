Credito alle piccole imprese in Toscana cala più della media nazionale

Arezzo, 28 ottobre 2025 –  Baldi (Presidente Confartigianato Arezzo): “Sostenere il territorio aretino e le imprese con strumenti mirati” La decisione della BCE di mantenere invariati i tassi di riferimento, confermando l'atteggiamento prudente già espresso a luglio, si riflette direttamente sul territorio. Se da un lato la stabilità monetaria risponde a uno scenario geopolitico complesso e incerto, dall’altro continua a pesare sul tessuto produttivo locale, costituito in larga parte da micro e piccole imprese. In Toscana, a giugno 2025, i prestiti alle piccole imprese hanno registrato un calo del -5,4%, uno dei peggiori dati a livello nazionale (contro il -0,6% del totale imprese). 🔗 Leggi su Lanazione.it

