Carta docente già ai primi di gennaio erogazione massiva importi numerose sentenze Altre attese nelle prossime settimane Ecco dove

A inizio gennaio 2026, Sogei S.p.A. ha avviato l’erogazione massiva degli importi riconosciuti da numerose sentenze relative alla Carta del docente. La procedura riguarda principalmente i docenti a tempo determinato e proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori accrediti. Ecco le informazioni aggiornate su come e quando ricevere le somme dovute, in base alle ultime novità ufficiali.

Nei primi giorni di gennaio 2026 la Sogei S.p.A. (Società Generale d’Informatica), gestore della procedura di erogazione del servizio “Carta del docente”, ha provveduto ad accreditare gli importi riconosciuti da gran parte delle sentenze che accertano il diritto alla carta del docente dei docenti a tempo determinato. Il comunicato è dell’Ufficio Scolastico di Pisa ma verosimilmente l’erogazione potrebbe aver interessato numerosi docenti anche in altre province. L’ufficio Scolastico comunica inoltre “Sono peraltro in corso ulteriori accreditamenti sui borsellini elettronici degli interessati che potrebbero risultare visibili nel termine di qualche settimana”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

