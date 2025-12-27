Carta docente 3.794 sentenze già eseguite in Puglia Verificare accredito
L'USR Puglia comunica che il Ministero ha confermato l'esecuzione di 3.794 sentenze relativa alla Carta docente, con relativo accredito. Si sollecitano quindi i docenti a verificare l'effettiva disponibilità nel borsellino elettronico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
