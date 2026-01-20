Carnini di Gioventù Nazionale Profondamente preoccupati per i gruppi violenti in città

Diego Carnini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e coordinatore di Gioventù Nazionale a Lucca, esprime la propria preoccupazione riguardo alla presenza di gruppi violenti in città. In un contesto di crescente attenzione alla sicurezza pubblica, le sue parole puntano a sensibilizzare le istituzioni e la comunità sulla necessità di interventi concreti e coordinati per garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.

Diego Carnini consigliere comunale Fratelli d'Italia Lucca e coordinatore circolo Gioventù Nazionale Lucca interviene sulla sicurezza a Lucca. "La situazione emersa a Lucca, con la presenza di tre gruppi giovanili violenti attivi in diverse zone della città – sottolinea Carnini –, ci preoccupa profondamente e preoccupa tutti coloro che, direttamente o indirettamente, hanno avuto a che fare con questi episodi di violenza e intimidazione. È una realtà che genera paura, insicurezza e sfiducia, soprattutto tra i cittadini più fragili, gli studenti e le famiglie. Non deve passare il messaggio che tutto questo sia "normale" o inevitabile solo perché fenomeni simili si registrano anche in altre città italiane.

