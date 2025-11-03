I cori fascisti a Parma È reggiano il coordinatore di Gioventù Nazionale

C’è anche un reggiano coinvolto nel caso dei cori fascisti e gli inni a Mussolini fuori e dentro la sede di Fratelli d’Italia a Parma. Il coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale è infatti il 26enne Jacopo Tagliati. Anzi, era. Perché il partito della fiamma lo ha sospeso in via cautelare avviando una procedura disciplinare d’urgenza a carico dei tesserati coinvolti, commissariando la sezione. Tagliati è nato e cresciuto a Castelnovo Monti, dove vive la sua famiglia molto nota in Appennino. Laureato in scienze politiche all’Università di Parma, dove si è avvicinato al mondo di destra entrando in Azione Studentesca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I cori fascisti a Parma. È reggiano il coordinatore di Gioventù Nazionale

