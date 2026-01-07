Acca Larenzia attivisti di gioventù nazionale presi a sprangate

Il 7 gennaio 2026 a Roma, quattro attivisti di Gioventù Nazionale sono stati vittime di un'aggressione nei pressi di un supermercato in via Tuscolana. L’incidente ha suscitato attenzione sulla sicurezza e sul clima di tensione che accompagna le attività politiche dei giovani attivisti nel contesto cittadino.

Roma, 7 gennaio 2026 – Quattro attivisti di Gioventù Nazionale sono stati aggrediti nelle vicinanze di un supermercato di via Tuscolana, a Roma. Secondo quanto riferito dalle vittime, l’episodio si sarebbe verificato durante l’affissione di manifesti relativi alla commemorazione di Acca Larenzia promossa al parco della Rimembranza dal movimento giovanile per oggi pomeriggio. Secondo quanto ricostruito dalla digos della questura di Roma, i quattro attivisti sarebbero stati avvicinati nei pressi di un supermercato di zona da un gruppo di estrema sinistra e aggrediti con spranghe e aste. Sono in corso le indagini. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Acca Larenzia, spranghe e coltelli contro quattro ragazzi di Gioventù nazionale. L’aggressione nel quartiere della strage Leggi anche: Acca Larenzia, militanti di Gioventù nazionale aggrediti con spranghe e aste. Meloni: «Se il dissenso è l’aggressione la democrazia perde» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Acca Larenzia, attivisti di Gioventù Nazionale «aggrediti con spranghe a Roma». Meloni: «Se idea azzita con forza, la democrazia perde» - Quattro attivisti di Gioventù Nazionale sono stati aggrediti nelle vicinanze di un supermercato di via Tuscolana, a Roma. msn.com

