Carney tells Davos Canada ‘strongly opposes’ tariffs over Greenland

A Davos, il Primo Ministro Mark Carney ha espresso la ferma opposizione del Canada ai dazi commerciali, sottolineando l'importanza di un approccio cooperativo nelle relazioni internazionali. La dichiarazione si inserisce nel contesto di discussioni globali sulle politiche commerciali e sulla tutela degli interessi nazionali, evidenziando l’impegno del Canada nel mantenere un dialogo aperto e responsabile a livello internazionale.

DAVOS, Switzerland, Jan 20 (Reuters) - Prime Minister Mark Carney said on Tuesday Canada strongly opposed any U.S. tariffs over Trump's aim to take over Greenland. "Canada strongly opposes tariffs over Greenland and calls for focused talks to achieve our shared objectives of security and prosperity in the Arctic," Carney said during an appearance at the World Economic Forum. DAVOS, Svizzera, 20 gennaio (Reuters) - Il primo ministro Mark Carney ha detto martedì che il Canada si oppone fermamente a qualsiasi tariffa statunitense per l'obiettivo di Trump di conquistare la Groenlandia.

