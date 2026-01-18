L'annuncio delle tariffe di Trump sulla Groenlandia ha suscitato nel Parlamento europeo richieste di misure di risposta economiche innovative. Si tratta di un'azione senza precedenti, che potrebbe portare a una serie di contromisure da parte dell'Unione Europea. Questa situazione evidenzia le tensioni commerciali tra le grandi economie e la necessità di valutare strategie di difesa degli interessi europei.

BRUSSELS, Jan 18 (Reuters) - The European Union faced calls on Sunday to implement a never-before-used range of economic counter-measures known as the “Anti-Coercion Instrument” as part of the bloc’s response to U.S. President Donald Trump’s tariff threats against European allies over Greenland. Trump vowed on Saturday to implement a wave of increasing tariffs on EU members Denmark, Sweden, France, Germany, the Netherlands and Finland, along with Britain and Norway, until the United States is allowed to buy Greenland, escalating a row over the future of Denmark’s vast Arctic island. A source close to French President Emmanuel Macron said he was working to coordinate a European response and was pushing for activation of the Anti-Coercion Instrument, which could limit access to public tenders in the bloc or restrict trade in services in which the U. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Trump’s Greenland tariffs prompt calls for unprecedented EU counter-measures

EU warns of downward spiral after Trump threatens tariffs over Greenland

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per le tensioni crescenti con gli Stati Uniti, dopo le dichiarazioni di Donald Trump riguardo ai potenziali dazi sulle esportazioni europee in risposta alla questione della Groenlandia. Le parole dei leader europei evidenziano il rischio di un deterioramento delle relazioni commerciali e di una spirale negativa che potrebbe influenzare l'economia globale, richiedendo un approccio dialogico e misure di stabilità.

Dutch minister calls Trump’s Greenland tariff threat ‘blackmail’

Il ministro degli Esteri dei Paesi Bassi ha commentato la recente minaccia di Donald Trump di imporre tariffe sul Groenlandia, definendola un atto di pressione eccessiva. La questione evidenzia le tensioni diplomatiche tra gli Stati Uniti e gli alleati europei, sottolineando l'importanza di un dialogo equilibrato e rispettoso tra le nazioni. Questa situazione rappresenta un esempio delle sfide nelle relazioni internazionali contemporanee.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

#TG2000 - Soldati europei arrivano in #Groenlandia #15gennaio #Greenland #Trump #Danimarca #UnioneEuropea #Mosca #Artico #esteri #TV2000 @tg2000it x.com

Dalla stretta di mano con Putin ai dazi sulla Groenlandia: il mondo secondo Trump, tra propaganda, minacce e instabilità permanente - facebook.com facebook