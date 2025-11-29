Il ' Carnevale dei bambini' entra nell' albo degli eventi storici dell' Emilia Romagna
Un traguardo significativo per la comunità di Poggio Renatico: il tradizionale ‘Carnevale dei Bambini’ è stato ufficialmente iscritto nell’Albo dei Carnevali Storici della Regione Emilia-Romagna. L’evento entra così a far parte del ristretto gruppo di iniziative che rappresentano presidi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
