Cardinali Usa contro Trump | sotto accusa il ruolo morale dell’America nel mondo

Il ruolo morale degli Stati Uniti nel fronteggiare il male nel mondo è tornato al centro dell’attenzione dopo anni. Recenti dichiarazioni dei cardinali negli Usa sollevano questioni sul modo in cui l’America si impegna a rappresentare i propri valori etici a livello internazionale. Questa riflessione si inserisce nel contesto delle tensioni politiche e delle sfide globali, portando a un approfondimento sul senso e sulla responsabilità del ruolo statunitense nel panorama mondiale.

" Il ruolo morale dell'America nell'affrontare il male in tutto il mondo " è sotto esame per la prima volta da decenni. L'ultima bordata contro Donald Trump non arriva dai partner europei, sempre più distanti dallo storico alleato sui principali dossier internazionali, ma dagli arcivescovi di Chicago, Newark e Washington. I tre cardinali (rispettivamente Blase Cupich, Joseph Tobin e Robert McElroy) hanno espresso forti critiche alle azioni dell'amministrazione repubblicana in un insolito comunicato rilasciato nella giornata di ieri. Un'iniziativa che, riferisce il New York Times, intensifica le denunce della Chiesa cattolica statunitense nei confronti dei massimi leader del Paese.

