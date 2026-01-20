Carceri minorili inaugurati ma non pronti Nordio conferma tutto | A Lecce infiltrazioni d’acqua problemi all’impianto antincendio e penuria di agenti

Il nuovo carcere minorile di Lecce è stato inaugurato, ma presenta ancora diverse criticità. Nordio ha confermato problemi come infiltrazioni d’acqua, difficoltà all’impianto antincendio e carenze di personale. Le numerose falle tecniche, le mancanze strutturali e l’assenza di percorsi di rieducazione evidenziano come l’opera, pur aperta, non sia ancora pienamente funzionante e pronta a garantire le esigenze dei minori.

Sei pagine fitte di falle tecniche, mancanze strutturali e problemi di organico: dalle infiltrazioni nel soffitto ai problemi all' impianto antincendio, dalla penuria di agenti penitenziari all'assenza di percorsi di rieducazione. A firmare la relazione sull' Istituto Penale per Minori di Lecce però non è qualche oppositore del governo Meloni ma il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che però minimizza. "Inconvenienti tecnici che ben possono verificarsi nell'ambito di realizzazione di qualsivoglia intervento edilizio" scrive il guardasigilli (nella sua risposta a una interrogazione del deputato Pd Claudio Stefanazzi ) aggiungendo che "rendere operativo l'Ipm di Lecce è di vitale importanza per attenuare il sovraffollamento del comparto detentivo minorile".

