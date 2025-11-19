Festa dell' albero la Regione dona un ulivo e un carrubo a due carceri minorili

Per il terzo anno consecutivo, la Regione, in occasione della Giornata nazionale dell’albero, organizza per dopodomani (venerdì 21 novembre) la Festa dell’albero. Un evento pensato per far conoscere e valorizzare il patrimonio boschivo e naturalistico regionale e avvicinare le giovani generazioni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

