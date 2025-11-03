Al Teatro Apparte un omaggio alla voce ribelle della Sicilia | Rosa Balistreri

Un viaggio intenso e commovente nella vita di una donna che con la sua voce ha raccontato la Sicilia, le sue ferite e la sua forza. Il Teatro Apparte presenta “La donna siciliana”, spettacolo teatrale dedicato a Rosa Balistreri, figura iconica della canzone popolare e simbolo di emancipazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

