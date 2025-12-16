Selezione delle finaliste per la Capitale italiana della cultura il termine ultimo slitta al 20 gennaio
Il Ministero della Cultura ha annunciato il rinvio del termine per la selezione delle finaliste per la Capitale Italiana della Cultura 2028, spostandolo al 20 gennaio. La proroga riguarda la scelta dei 10 progetti finalisti, offrendo più tempo alle città interessate per presentare le proprie candidature e concorrere al prestigioso riconoscimento.
ANCONA - Il termine per la selezione dei 10 progetti finalisti per il titolo di 'Capitale Italiana della Cultura 2028' è stato prorogato dal 18 dicembre al prossimo 20 gennaio, secondo quanto stabilito dal Ministero della Cultura. Entro quella data, la giuria presieduta da Davide Desario. Anconatoday.it
L' Aquila tra le finaliste per capitale italiana cultura
Slitta al 20 gennaio la selezione dei 10 progetti in corsa per la Capitale Italiana della Cultura 2028 - Il termine per la selezione dei 10 progetti finalisti per il titolo di ‘Capitale Italiana della Cultura 2028’ è stato prorogato da domani, 18 dicembre, al prossimo 20 gennaio. ntr24.tv
Bacoli Capitale della Cultura 2028, venerdì le finaliste per il grande sogno - BACOLI – Mancano pochi giorni annuncio delle finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. cronacaflegrea.it
