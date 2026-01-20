Capitale della cultura 2028 | Massa e Colle Val d’Elsa fra le 10 città finaliste Giani | Dispiace per l’esclusione di Fiesole

Colle Val d’Elsa e Massa sono tra le dieci città finaliste per diventare la Capitale della Cultura 2028. La selezione è stata annunciata dalla giuria che valuterà le candidature, mentre il presidente Giani ha espresso dispiacere per l’esclusione di Fiesole. La scelta rappresenta un riconoscimento importante per queste località, che si distinguono per il patrimonio storico e culturale. La decisione definitiva sarà comunicata prossimamente.

ROMA – Come comunicato dal Ministero per la cultura, la Giuria per la selezione della città "Capitale italiana della cultura" 2028 ha individuato i seguenti dieci progetti finalisti: 1. Anagni (FR) – Hernica Saxa. Dove la storia lega, la cultura unisce; 2. Ancona – Ancona. Questo adesso; 3. Catania – Catania continua; 4. Colle di Val d'Elsa (SI) – Colle Val d'Elsa 28. Per tutti, dappertutto; 5. Forlì – I sentieri della bellezza; 6. Gravina in Puglia (BA) – Radici al futuro; 7. Massa – La Luna, la pietra. Dove Tirreno e Apuane incontrano la storia; 8. Mirabella Eclano (AV) – L'Appia dei popoli; 9.

