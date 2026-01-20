Oggi si conoscono le dieci finaliste per il titolo di Capitale italiana della cultura 2028. La selezione rappresenta un passaggio importante nel percorso verso l’individuazione della città che, tra queste, riceverà il riconoscimento ufficiale. La decisione finale determinerà quale località si distinguerà nel panorama culturale italiano, contribuendo a valorizzare il patrimonio, le tradizioni e le iniziative culturali del nostro paese.

Il viaggio continua o si ferma qua? L’ora della verità è arrivata: nella giornata di oggi, infatti, verranno ufficialmente rese note le 10 candidature finaliste per il titolo di ‘ Capitale italiana della cultura 2028 ’: solo queste ultime proseguiranno verso l’ambitissimo risultato che, su tutte, vedrà l’incoronazione di una sola. Tra loro, ad attendere trepidante la comunicazione del Ministero della Cultura, ci sono anche Cesena e Forlì, per un progetto condiviso anche con altre realtà della nostra provincia e dal titolo evocativo ‘I sentieri della bellezza’. Il dossier, che nei mesi scorsi è stato attentamente esaminato da una commissione di sette esperti indipendenti, è stato elaborato da un team di esperti sia forlivesi che cesenati, capeggiato dal vicepresidente della Fondazione Carisp e direttore artistico della grandi mostre forlivesi, Gianfranco Brunelli, e ora è arrivato il momento di scoprire se i progetti presentati hanno convinto la giuria, almeno in questa fase intermedia: un traguardo che i sindacidei deu capoluoghi hanno sempre definito "obiettivo minimo", pur non nascondendo la concreta speranza di raggiungere anche quello "massimo": la vittoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Capitale italiana della cultura 2028. Oggi si scelgono le dieci finaliste

Capitale della Cultura 2028, ad Ancona cresce l'attesa. A giorni l'annuncio delle finalisteAncona si prepara con entusiasmo all’annuncio delle finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028, previsto il 18 dicembre.

