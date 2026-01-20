Il dibattito sulla selezione di Capitale Cultura 2028 si concentra sulle divisioni interne e sui limiti della proposta. Con l’esclusione di Benevento dalla top 10, si apre un confronto tra le diverse opinioni politiche e culturali nel Sannio. Questo momento invita a riflettere sulla qualità del processo e sulle sfide di un progetto che mira a valorizzare il patrimonio e le eccellenze locali.

Tempo di lettura: 4 minuti Si chiude una competizione, si apre un dibattito. L’esclusione di Benevento dalla top 10 per la Capitale italiana della Cultura 2028 ha dato il via ad un confronto politico nel Sannio. Nel mirino, in particolare, la scelta di presentare due candidature distinte – Benevento-Pietrelcina e Unione delle Città Caudine – all’interno della stessa provincia, giudicata da più parti un errore strategico che avrebbe indebolito il territorio. “Purtroppo lo avevamo detto fin dall’inizio. La doppia candidatura nel Sannio, Benevento- Pietrelcina e Città Caudina, era una scelta strategica sbagliata, destinata a ritorcersi contro il territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Capitale Cultura 2028, il dibattito: ‘Divisioni interne e limiti nella qualità della proposta’

Capitale Cultura 2028, fuori Benevento: ‘Divisioni interne e limiti nella qualità della proposta’L’esclusione di Benevento dalla lista delle finaliste per Capitale Cultura 2028 ha suscitato un dibattito nella città.

Capitale della Cultura 2028, è ufficiale: Forlì entra nella "top ten" delle finalisteForlì si aggiudica un posto tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028, in collaborazione con Cesena.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Capitale italiana della cultura 2028. Oggi si scelgono le dieci finaliste; Capitale della Cultura 2028. Oggi il responso sui finalisti. Colle resta con il fiato sospeso; Capitale della cultura 2028, si scelgono le finaliste: Campi Flegrei in attesa; Capitale Cultura 2028, è il giorno delle finaliste: Ancona deve esserci.

Bacoli esclusa dalle finaliste per Capitale Italiana della Cultura 2028, il sindaco Josi Della Ragione: «Noi ce l'abbiamo messa tutta»Bacoli non sarà tra le dieci città finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028. A comunicarlo, con un lungo e sentito post Facebook, è stato ... ilmattino.it

Capitale italiana della Cultura 2028, ecco le dieci città finalisteAnagni, Ancona, Catania, Colle di Val d’Elsa, Forlì, Gravina in Puglia, Massa, Mirabella Eclano, Sarzana e Tarquinia convocate per le audizioni pubbliche al Mic giovedì 26 e venerdì 27 febbraio ... adnkronos.com

Catania tra le 10 finaliste per la Capitale italiana della cultura 2028 Le città convocate a presentare i progetti il 26 e il 27 febbraio. Ecco chi sono le sfidanti Leggi l’articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook