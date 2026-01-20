Capitale Cultura 2028 fuori Benevento | ‘Divisioni interne e limiti nella qualità della proposta’

L’esclusione di Benevento dalla lista delle finaliste per Capitale Cultura 2028 ha suscitato un dibattito nella città. La decisione, che ha sfiorato le aspettative locali, evidenzia divisioni interne e criticità nella proposta culturale presentata. Questo episodio apre un confronto sul ruolo e le strategie future per valorizzare il patrimonio culturale del Sannio, sottolineando l’importanza di un percorso condiviso e di qualità.

Si chiude una competizione, si apre un dibattito. L'esclusione di Benevento dalla top 10 per la Capitale italiana della Cultura 2028 ha dato il via ad un confronto politico nel Sannio. Nel mirino, in particolare, la scelta di presentare due candidature distinte – Benevento-Pietrelcina e Unione delle Città Caudine – all'interno della stessa provincia, giudicata da più parti un errore strategico che avrebbe indebolito il territorio. "Purtroppo lo avevamo detto fin dall'inizio. La doppia candidatura nel Sannio, Benevento- Pietrelcina e Città Caudina, era una scelta strategica sbagliata, destinata a ritorcersi contro il territorio.

Benevento-Pietrelcina e l'Unione delle Città Caudine sono state escluse dalla lista delle dieci finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028.

Il Ministero della Cultura ha annunciato i dieci finalisti per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028, escludendo Fiesole.

