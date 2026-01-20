Campionato nazionale sci di fondo Alpini i Piani di Bobbio lanciano le Olimpiadi 2026

I Piani di Bobbio si preparano ad ospitare il Campionato nazionale di sci di fondo Alpini, un evento che riunisce atleti provenienti da tutta Italia. Le piste, recentemente preparate, sono pronte ad accogliere i partecipanti in un contesto naturale e suggestivo. Questa manifestazione rappresenta un passo importante in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, sottolineando l'importanza delle discipline invernali nel panorama sportivo nazionale.

Zelig, le pagelle: la gratitudine di Geppi Cucciari, cara, ti amiamo! (10), la pioggia di orrendi cliché sulle persone trans (0) Barzio ospita l'89ª edizione della kermesse ANA il 31 gennaio e 1° febbraio: attesi 400 atleti da tutta Italia per celebrare anche il centenario del Gruppo locale Le piste da sci di fondo dei Piani di Bobbio si preparano ad accogliere centinaia di penne nere provenienti da tutta Italia. Sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio 2026, la località valsassinese sarà teatro dell'89° Campionato nazionale di sci di fondo dell'Associazione Nazionale Alpini, evento che assume un significato particolare per la sezione di Lecco e il Gruppo di Barzio, che quest'anno festeggia i cento anni dalla fondazione.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Sci di fondo, ufficiali le quote dell’Italia per le Olimpiadi 2026. Posti risicati per gli uominiAl termine della tappa di Oberhof di Coppa del Mondo, la FIS ha ufficializzato le quote di partecipazione dell’Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 nello sci di fondo.

Brutte cadute sugli sci ai Piani di Bobbio, interviene anche l'elicotteroNel comprensorio dei Piani di Bobbio, si sono verificati diversi incidenti sugli sci, con tre interventi di soccorso in meno di un'ora.

