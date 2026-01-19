Al termine della tappa di Oberhof di Coppa del Mondo, la FIS ha ufficializzato le quote di partecipazione dell’Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 nello sci di fondo. Attualmente, sono assegnati 6 posti alle donne e 5 agli uomini, per un totale di 11. È probabile un aumento di almeno un posto per le donne, con possibilità di ampliamenti anche per gli uomini, a seconda delle prossime decisioni e risultati.

Con la tappa di Coppa del Mondo di Oberhof si è concluso il periodo di qualificazione olimpica dello sci di fondo, e la FIS ha rilasciato la distribuzione dei pass per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: al momento all’ Italia vengono assegnate 6 quote tra le donne e 5 tra gli uomini, per 11 posti complessivi, ma il numero crescerà certamente di una unità, almeno per il settore femminile (e ci sono delle possibilità che ciò accada anche per il comparto maschile ). I rimpianti per gli uomini sono tutti legati al ranking per Nazioni della stagione 2024-2025: in questa classifica lo scorso anno l’Italia aveva chiuso al settimo posto con le donne ed al sesto con gli uomini, rimasti a soli 22 punti (12957 contro 12935) dalla quinta posizione degli Stati Uniti, e questo è costato agli azzurri ben due pass per le Olimpiadi (ed infatti gli USA ne hanno ricevuti 7 tra gli uomini). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci di fondo, ufficiali le quote dell’Italia per le Olimpiadi 2026. Posti risicati per gli uomini

