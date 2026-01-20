Il calciomercato del Genoa prosegue con importanti novità. Nei giorni recenti, il club è vicino a mettere sotto contratto Zatterstrom e ha ufficializzato l’arrivo di un nuovo giocatore. Questi sviluppi rappresentano un passo importante nella strategia della squadra, che continua a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Ecco gli aggiornamenti più recenti sulle operazioni di mercato dei rossoblù.

Calciomercato Genoa: rossoblù scatenati! Vicinissimo Zatterstrom, intanto è arrivata la firma del nuovo acquisto. Novità delle ultime ore

