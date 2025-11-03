Allenatore Genoa i rossoblù hanno trovato l’identikit perfetto del nuovo tecnico | ma resta viva l’ipotesi dell’ex Toro Le ultime

Nuovo allenatore Genoa, i rossoblù hanno scelto l’identikit: ma l’ex Toro rimane un’opzione concreta. Le ultimissime Il Genoa è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Patrick Vieira. La dirigenza rossoblù sta valutando con attenzione i profili disponibili e, al momento, l’opzione più concreta sembra essere quella di Daniele De Rossi, considerato il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Genoa, contatto con De Rossi per la panchina: quando arriverà l’annuncio del sostituto di Vieira - Criscito ma non per molto: già in corso i contatti per il nuovo allenatore che sostituirà Vieira ... Segnala fanpage.it

Vieira non è più l’allenatore del Genoa - Svolta nella notte dopo che il mister aveva guidato l'allenamento di ieri. Secondo msn.com

Mercato Genoa: ribaltone in panchina, via subito Vieira. Già scelto il nuovo allenatore - Altro esonero in arrivo in Serie A, dopo l’addio di Igor Tudor alla Juventus nei giorni scorsi: il Genoa ha deciso di silurare Patrick Vieira dopo il difficile avvio di stagione e l’ultimo posto in cl ... msn.com scrive

