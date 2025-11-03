Allenatore Genoa i rossoblù hanno trovato l’identikit perfetto del nuovo tecnico | ma resta viva l’ipotesi dell’ex Toro Le ultime
Nuovo allenatore Genoa, i rossoblù hanno scelto l’identikit: ma l’ex Toro rimane un’opzione concreta. Le ultimissime Il Genoa è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Patrick Vieira. La dirigenza rossoblù sta valutando con attenzione i profili disponibili e, al momento, l’opzione più concreta sembra essere quella di Daniele De Rossi, considerato il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Nella giornata di oggi il Genoa vorrebbe decidere chi sarà il suo prossimo allenatore, il quale inizierebbe la sua avventura con l’allenamento pomeridiano di martedì. L’incontro con De Rossi è stato positivo e resta il favorito, Vanoli è ritenuto una certezza, piac - facebook.com Vai su Facebook
Panchina Genoa. In queste ore ci sarà un incontro con Daniele De Rossi a Milano. L’ex allenatore della Roma è in corsa insieme a Paolo Vanoli, altro candidato forte. - X Vai su X
Genoa, contatto con De Rossi per la panchina: quando arriverà l’annuncio del sostituto di Vieira - Criscito ma non per molto: già in corso i contatti per il nuovo allenatore che sostituirà Vieira ... Segnala fanpage.it
Vieira non è più l’allenatore del Genoa - Svolta nella notte dopo che il mister aveva guidato l'allenamento di ieri. Secondo msn.com
Mercato Genoa: ribaltone in panchina, via subito Vieira. Già scelto il nuovo allenatore - Altro esonero in arrivo in Serie A, dopo l’addio di Igor Tudor alla Juventus nei giorni scorsi: il Genoa ha deciso di silurare Patrick Vieira dopo il difficile avvio di stagione e l’ultimo posto in cl ... msn.com scrive