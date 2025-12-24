Calciomercato Cagliari Oristanio ritorna di moda? Ecco le ultime novità in casa rossoblu per gennaio

Calciomercato Cagliari, Oristanio torna di moda: valutazioni in corso per gennaio. Il punto Il Calciomercato Cagliari entra nel vivo e tra i nomi che stanno circolando con maggiore insistenza per il mercato invernale spunta quello di Gaetano Pio Oristanio. Il direttore sportivo Guido Angelozzi lo considera un profilo funzionale alle esigenze della squadra guidata da . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

