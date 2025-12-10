Calcio a 5 serie B Italservice la beffa arriva alla fine Eta Beta continua a non perdere
Nel calcio a 5 di serie B, l'Italservice interrompe la serie di vittorie consecutive, venendo sconfitta all'ultimo secondo dalla capolista Cures. Contemporaneamente, Eta Beta prosegue il suo cammino senza sconfitte, consolidando la sua posizione. La partita al Palasabina di Fiano Romano si conclude con un emozionante 4-3, segnando un momento di svolta nella stagione delle squadre coinvolte.
Per l’Italservice la serie di successi consecutivi si blocca a 2. Contro la capolista Cures i pesaresi vengono beffati all’ultimo ed escono sconfitti per 4 a 3 dal Palasabina di Fiano Romano. Dopo essersi ritrovata sotto per 2 a 0 l’Italservice era riuscita a reagire trovando il pari entro la fine del primo tempo con i gol di Campo e Piersimoni. Nella ripresa la Cures ha riallungato ma i pesaresi hanno prontamente risposto con il loro leader tecnico Antonio Jamicic. Sul finale l’Italservice si è sbilanciata con il portiere in movimento. La Cures ha tenuto botta trovando in extremis il definitivo 4 a 3 grazie a un gol da metà campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
