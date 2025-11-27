Per l’ Italservice dell’esperto mister Luigi Pagana è buona la prima. Al Pala Megabox i pesaresi ne fanno otto a una squadra reduce da un ottimo periodo di forma come il Gagliole. La squadra di Camerino aveva infatti accumulato due vittorie e un pareggio nelle ultime tre ma contro l’Italservice ha retto solo un tempo. Gli uomini di Pagana, alla prima sulla panchina pesarese dopo la squalifica scontata nello scorso turno ad Ancona, hanno infatti dilagato nel secondo tempo dopo aver chiuso l’intervallo sul 2 a 2. I pesaresi, grazie alle reti di Jamicic e Di Iorio, erano riusciti ad andare in fuga fin dalle battute iniziali per essere riagguantati dalla formazione ospite sul finale di tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Eta Beta a tutta, Italservice sorride