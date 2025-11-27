Eta Beta a tutta Italservice sorride

Ilrestodelcarlino.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per l’ Italservice dell’esperto mister Luigi Pagana è buona la prima. Al Pala Megabox i pesaresi ne fanno otto a una squadra reduce da un ottimo periodo di forma come il Gagliole. La squadra di Camerino aveva infatti accumulato due vittorie e un pareggio nelle ultime tre ma contro l’Italservice ha retto solo un tempo. Gli uomini di Pagana, alla prima sulla panchina pesarese dopo la squalifica scontata nello scorso turno ad Ancona, hanno infatti dilagato nel secondo tempo dopo aver chiuso l’intervallo sul 2 a 2. I pesaresi, grazie alle reti di Jamicic e Di Iorio, erano riusciti ad andare in fuga fin dalle battute iniziali per essere riagguantati dalla formazione ospite sul finale di tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

eta beta a tutta italservice sorride

© Ilrestodelcarlino.it - Eta Beta a tutta, Italservice sorride

Contenuti che potrebbero interessarti

eta beta tutta italserviceEta Beta a tutta, Italservice sorride - Per l’Italservice dell’esperto mister Luigi Pagana è buona la prima. ilrestodelcarlino.it scrive

eta beta tutta italserviceYOUFUTSALDAY – Serie B: Pagana paga, Recanati ed Eta Beta perdono terreno -  A Pesaro ci si ricorderà di sabato 22 novembre in associazione all’esordio roboante di Luigi Pagana sulla panchina It ... Secondo youtvrs.it

eta beta tutta italserviceYOUFUTSALDAY – Serie B, stanza numero sette: il programma del sabato - La rubrica sul calcio a 5 Di Samuel Miani Si fa in sette il girone D di Serie B. Segnala youtvrs.it

Cerca Video su questo argomento: Eta Beta Tutta Italservice