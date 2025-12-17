Open Arms la Cassazione conferma l' assoluzione di Salvini | sentenza definitiva Il ministro | Difendere i confini non è reato
La Cassazione ha confermato l’assoluzione di Matteo Salvini nell’ambito del caso Open Arms, rafforzando la posizione del ministro. La sentenza definitiva ribadisce che difendere i confini non costituisce reato. Nonostante il ricorso della procura di Palermo, la Corte suprema ha respinto ogni contestazione, mantenendo la decisione già presa a dicembre 2024. Salvini commenta con fermezza la vittoria, sottolineando l’importanza della tutela della sovranità nazionale.
Contro la sentenza del dicembre 2024 la procura di Palermo aveva presentato un ricorso «per saltum» direttamente in Cassazione. Le accuse contestate erano sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
