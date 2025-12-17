La Cassazione ha confermato l’assoluzione di Matteo Salvini nell’ambito del caso Open Arms, rafforzando la posizione del ministro. La sentenza definitiva ribadisce che difendere i confini non costituisce reato. Nonostante il ricorso della procura di Palermo, la Corte suprema ha respinto ogni contestazione, mantenendo la decisione già presa a dicembre 2024. Salvini commenta con fermezza la vittoria, sottolineando l’importanza della tutela della sovranità nazionale.

© Xml2.corriere.it - Open Arms, la Cassazione conferma l'assoluzione di Salvini: sentenza definitiva. Il ministro: «Difendere i confini non è reato»

Contro la sentenza del dicembre 2024 la procura di Palermo aveva presentato un ricorso «per saltum» direttamente in Cassazione. Le accuse contestate erano sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

