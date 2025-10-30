Ravenna cani scivolano su una parete rocciosa | il difficile salvataggio dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno salvato due cani rimasti bloccati su una parete rocciosa a Casola Valsenia, in provincia di Ravenna, dopo essere scivolati. Gli animali sono stati dapprima individuati con dei droni e poi sono stati recuperati con l’elicottero Drago 160. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ravenna, cani scivolano su una parete rocciosa: il difficile salvataggio dei vigili del fuoco

