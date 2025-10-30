Ravenna cani scivolano su una parete rocciosa | il difficile salvataggio dei vigili del fuoco

Lapresse.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I vigili del fuoco hanno salvato due cani rimasti bloccati su una parete rocciosa a Casola Valsenia, in provincia di Ravenna, dopo essere scivolati. Gli animali sono stati dapprima individuati con dei droni e poi sono stati recuperati con l’elicottero Drago 160. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ravenna cani scivolano su una parete rocciosa il difficile salvataggio dei vigili del fuoco

© Lapresse.it - Ravenna, cani scivolano su una parete rocciosa: il difficile salvataggio dei vigili del fuoco

Argomenti simili trattati di recente

Ravenna, orari e regole per i cani in spiaggia - Ravenna, 5 giugno 2025 – Oltre che nelle sei aree dedicate (dall’alba al tramonto), il Comune di Ravenna ha consentito, per la stagione balneare 2025, l’accesso dei cani in spiaggia anche sulla ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Salvati dal soccorso alpino due cani bloccati su una parete di roccia - Traditi dal loro spirito d'avventura, due cani che avevano raggiunto un anfratto di una parete di roccia non riuscivano più ad affrontare la discesa. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Ravenna Cani Scivolano Parete