Si tratta di Ervis Osmenaj: è caduto dal tetto di una struttura dove stava lavorando, a circa 6 metri dal suolo. Sono in corso le indagini degli ispettori dell’Asl. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Rocchetta di Cairo, operaio di 39 anni cade dal tetto di un edificio e muore