Rocchetta di Cairo operaio di 39 anni cade dal tetto di un edificio e muore

Ilsecoloxix.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si tratta di Ervis Osmenaj: è caduto dal tetto di una struttura dove stava lavorando, a circa 6 metri dal suolo. Sono in corso le indagini degli ispettori dell’Asl. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

