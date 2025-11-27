Rocchetta di Cairo operaio di 39 anni cade dal tetto di un edificio e muore
Si tratta di Ervis Osmenaj: è caduto dal tetto di una struttura dove stava lavorando, a circa 6 metri dal suolo. Sono in corso le indagini degli ispettori dell’Asl. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
