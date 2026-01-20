Cade da una piattaforma e batte la testa | operaio a Cattinara

Un uomo di 71 anni è stato trasportato al pronto soccorso di Cattinara dopo essere caduto da una piattaforma collegata a un mezzo. L’incidente, avvenuto ieri 19 gennaio, ha causato un trauma alla testa. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrano mettere in pericolo la vita, anche se l’infortunio ha comportato un ricovero e valutazioni mediche approfondite.

Non rischia la vita, ma le sue condizioni di salute dopo l'infortunio sul lavoro non sono buone. Un uomo di 71 anni è stato trasportato nella giornata di ieri 19 gennaio al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara in quanto, dopo essere caduto al suolo da una piattaforma collegata a un mezzo.🔗 Leggi su Triesteprima.it Cade da 2 metri d'altezza e batte la testa: operaio portato al CivileUn incidente sul lavoro si è verificato questa mattina presso la ditta Asonext di Ospitaletto. Pesaro, cade da una piattaforma elevatrice: muore operaioUn operaio è deceduto a Pesaro dopo essere caduto da una piattaforma elevatrice. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Pesaro, cade da una piattaforma elevatrice: muore operaio; Cade da una piattaforma elevatrice, muore un operaio di 55 anni; Cade da una piattaforma e batte la testa: operaio a Cattinara; Cade da piattaforma, muore operaio 55enne. Cade da una piattaforma e batte la testa: operaio a Cattinara - I fatti sono avvenuti nella giornata di ieri 19 gennaio all'interno della zona della piattaforma logistica ... triesteprima.it Ravenna, operaio cade durante la costruzione di una piattaforma nei cantieri Rosetti Marino - Infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di oggi all’interno dei cantieri della Rosetti Marino. Un operaio 30enne di origine egiziana, dipendente ... corriereromagna.it Ravenna, operaio cade durante la costruzione di una piattaforma nei cantieri Rosetti Marino x.com Ravenna, operaio cade durante la costruzione di una piattaforma nei cantieri Rosetti Marino - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.