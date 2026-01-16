Pesaro cade da una piattaforma elevatrice | muore operaio

Un operaio è deceduto a Pesaro dopo essere caduto da una piattaforma elevatrice. Secondo le prime ricostruzioni, la struttura in cui stava lavorando non presenta danni evidenti. Si ipotizza che il decesso possa essere stato causato da un malore, ma le indagini sono in corso per chiarire le cause dell'incidente.

Un operaio di 55 anni, Loris Buscaglia, ha perso la vita cadendo da una piattaforma elevatrice a Vallefoglia, in provincia di Pesaro Urbino. La vittima stava lavorando come elettricista per conto di una ditta quando è caduto dal cestello dell'elevatore che, in quel momento, era posizionato a un'altezza di quattro metri. Non è ancora stata resa nota la causa della caduta. Al momento, però, non risulterebbero esserci malfunzionamenti o danneggiamenti alla struttura. Si ipotizza, quindi, che l'operaio possa essere stato colto da un malore. I rilievi del caso sono stati affidati ai carabinieri e all'ispettorato del lavoro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

