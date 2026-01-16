Pesaro cade da una piattaforma elevatrice | muore operaio

Un operaio è deceduto a Pesaro dopo essere caduto da una piattaforma elevatrice. Secondo le prime ricostruzioni, la struttura in cui stava lavorando non presenta danni evidenti. Si ipotizza che il decesso possa essere stato causato da un malore, ma le indagini sono in corso per chiarire le cause dell'incidente.

Un operaio di 55 anni, Loris Buscaglia, ha perso la vita cadendo da una piattaforma elevatrice a Vallefoglia, in provincia di Pesaro Urbino. La vittima stava lavorando come elettricista per conto di una ditta quando è caduto dal cestello dell'elevatore che, in quel momento, era posizionato a un'altezza di quattro metri. Non è ancora stata resa nota la causa della caduta. Al momento, però, non risulterebbero esserci malfunzionamenti o danneggiamenti alla struttura. Si ipotizza, quindi, che l'operaio possa essere stato colto da un malore. I rilievi del caso sono stati affidati ai carabinieri e all'ispettorato del lavoro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pesaro, cade da una piattaforma elevatrice: muore operaio Leggi anche: Operaio cade da 4 metri: muore Loris Buscaglia, aveva 55 anni Leggi anche: Un operaio cade da un silos e muore a San Martino di Venezze e Mardimago (Rovigo) La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Tragedia sul lavoro a Vallefoglia, operaio di 55 anni cade dalla piattaforma di 4 metri e muore sul colpo. Choc in paese per Loris Buscaglia; Operaio cade da 4 metri: muore Loris Buscaglia, aveva 55 anni; Operaio cade da 4 metri | muore Loris Buscaglia aveva 55 anni. Pesaro, cade da una piattaforma elevatrice: muore un operaio di 55 anni - La causa della caduta è ancora da accertare: non risultano esserci malfunzionamenti o danneggiamenti alla struttura e, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere collegata a un malore avuto ... tg24.sky.it

Operaio cade da 4 metri: muore Loris Buscaglia, aveva 55 anni - La vittima era dipendente della ditta Canti e Pedini e stava operando su un carrello elevatore ... msn.com

Tragedia sul lavoro a Vallefoglia, operaio di 55 anni cade dalla piattaforma di 4 metri e muore sul colpo. Choc in paese per Loris Buscaglia - Vittima un operaio di 55 anni, Loris Buscaglia, della Canti & Pedini. msn.com

