Un passeggero ha minacciato l’autista dell’autobus 28 a Bologna, chiedendo di essere diretto al Pilastro anziché alla zona Fiera. L’episodio, avvenuto il 19 gennaio 2026, ha causato il blocco del mezzo e l’intervento delle autorità. La situazione si è risolta senza incidenti, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause e sulle eventuali responsabilità dell’accaduto.

Bologna, 19 gennaio 2026 – Ha minacciato l’autista dell’autobus 28 per costringerla a cambiare il percorso del mezzo e portarlo al Pilastro anziché in zona Fiera. L’intervento degli altri passeggeri . Sul mezzo pubblico viaggiavano anche altri passeggeri che, visto l’atteggiamento dell’uomo e sentite le minacce nei confronti dell’autista, sono intervenuti per fermarlo, mentre la conducente del bus ha subito chiamato i carabinieri. Nella concitazione dei momenti l 'uomo è riuscito a scendere dal bus prima dell'arrivo dei militari, che si sono subito messi alla sua ricerca. Capotreno preso a calci in stazione da un passeggero: aggressione nel Bolognese Minacciata con una bottiglia di birra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Minaccia l’autista per ‘dirottare’ l’autobus: “Devo andare al Pilastro”. Bloccato dai passeggeri

