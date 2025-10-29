Schianto tra un bus con 50 studenti e un suv | un morto feriti diversi giovani L' autista ha fatto uscire i passeggeri dal tetto

Terribile incidente stradale a Piavon di Oderzo, in provincia di Treviso. Nella mattina di oggi, mercoledì 29 ottobre, un automobilista di 85 anni ha perso la vita nello schianto tra la sua auto e un bus dell'azienda Atvo con a bordo circa 50 studenti. Come riportano i colleghi di TrevisoToday. 🔗 Leggi su Today.it

