Bruno Mars torna in Italia con un concerto a San Siro il 14 luglio, segnando il suo ritorno nel paese dopo quasi diep i anni. L’artista, noto per il suo talento e le sue hit internazionali, si esibirà in una serata esclusiva, offrendo ai fan italiani l’opportunità di ascoltare dal vivo le sue canzoni più amate. Questa occasione rappresenta un momento importante per gli appassionati di musica soul e pop, desiderosi di vedere Bruno Mars sul palco dopo il successo del suo 24K Magic World

A quasi dieci anni di distanza dal 24K Magic World Tour del 2017, Bruno Mars tornerà in Italia per un’unica data. Appuntamento allo stadio San Siro di Milano il 14 luglio 2026 per un concerto-evento inserito nel The Romantic Tour, la sua prima tournée da solista dopo diversi anni di assenza dai live. L’annuncio, arrivato ieri, 8 gennaio, segue quello dell’uscita del suo quarto e attesissimo album in studio, The Romantic, disponibile dal 27 febbraio 2026 per Atlantic Records. Il progetto segna il ritorno ufficiale della popstar, ma Mars non si è mai fermato in questi anni. Negli ultimi anni ha infatti infilato una serie di collaborazioni di tutto rispetto, come quella con Lady Gaga, nella struggente ballad Die With A Smile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - “Il romantico” Bruno Mars tornerà in Italia: un concerto a San Siro il 14 luglio

Leggi anche: Concerto di Bruno Mars allo Stadio San Siro il 14 luglio 2026: quando e come acquistare i biglietti

Leggi anche: Il ritorno di Bruno Mars: nuovo album e concerto a San Siro

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

BRUNO MARS PUBBLICA IL SINGOLO "I JUST MIGHT" DAL NUOVO ALBUM Il brano anticipa il disco "The romantic", in arrivo a febbraio, e il concerto estivo a San Siro Leggi tutto https://www.rockol.it/news-756303/bruno-mars-concerto-milano-biglietti-san- - facebook.com facebook

La superstar globale Bruno Mars annuncia The Romantic Tour, che nell'estate 2026 farà tappa anche in Italia a San Siro #BrunoMars #TheRomanticTour #SanSiro #Milano x.com