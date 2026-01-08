Concerto di Bruno Mars allo Stadio San Siro il 14 luglio 2026 | quando e come acquistare i biglietti

Il concerto di Bruno Mars allo Stadio San Siro si terrà il 14 luglio 2026. La vendita dei biglietti inizierà mercoledì 14 gennaio, offrendo ai fan l’opportunità di prenotare il proprio posto in anticipo. In questa guida troverai tutte le informazioni su date, modalità di acquisto e consigli utili per assicurarti i biglietti per l’evento.

Si aprirà mercoledì 14 gennaiola prima vendita per i biglietti del concerto che Bruno Mars terrà a Milano il 14 luglio 2026. Ecco dove e come acqyistare i biglietti e quando comincerà la vendita generale. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

