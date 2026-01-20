’Brucia’ tesoro della cliente Broker improvvisato ora deve restituire tutto

Una cliente ha affidato 20.000 euro a un consulente fai-da-te che li ha persi nel mercato Forex, il principale mercato globale per lo scambio di valute. Questa situazione evidenzia l’importanza di affidarsi a professionisti qualificati e di comprendere i rischi legati agli investimenti nel settore finanziario. È fondamentale agire con attenzione e informarsi adeguatamente prima di intraprendere operazioni di trading di questa portata.

Affida 20mila euro al "consulente" fai-da-te che li brucia nel Forex, il più grande mercato finanziario globale per lo scambio di valute, dove si comprano e vendono valute per guadagnare sulle fluttuazioni dei tassi di cambio. E ora deve restituirli tutti. La Corte d'Appello di Ancona ha ribaltato il verdetto di primo grado e ha stabilito il principio in base al quale chi prende soldi per investirli senza titoli, senza informazioni e senza prudenza risponde dei danni. E paga. La sentenza d'Appello depositata il 14 gennaio, chiude una vicenda che parte da un mandato "in bianco" del novembre 2015: una pesarese consegna 20mila euro a un conoscente per essere investiti in strumenti finanziari.

