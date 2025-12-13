Diamanti e Rolex sequestrato il tesoro del broker abusivo

Sequestrato un ingente patrimonio appartenente a un broker abusivo, costituito da oltre 4.000 preziosi tra diamanti, gioielli e orologi di lusso, tra cui Rolex, Tudor e Cartier. L'operazione ha portato alla confisca di beni di grande valore, tra cui diamanti, collane, bracciali, anelli in oro e polizze assicurative, evidenziando l'entità dell'attività illegale.

AGI - Più di 4mila preziosi (tra cui 63 diamanti, 14 collane, 33 bracciali e oltre 200 anelli in oro), orologi di marche prestigiose (46 Rolex, 21 Tudor e 7 Cartier) e polizze assicurative. È un "tesoro" da oltre 2 milioni di euro quello confiscato a un sedicente promotore finanziario reggino dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria e dal Nucleo speciale di polizia valutaria, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Sezione misure di prevenzione del locale Tribunale. L'uomo è ritenuto il vertice di un' associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati quali l'abusiva raccolta e gestione del risparmio, la vendita di strumenti finanziari fasulli, l' autoriciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

